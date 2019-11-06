Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 108vom 06.11.2019
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Mutter wird von ihrem Ex-Mann bedroht. Er will mit allen Mitteln das Sorgerecht für seine Tochter erzwingen, weil seine zweite Ehe bislang kinderlos ist. Als die Mutter ermordet wird, fällt der Verdacht auf die Familie des Ex-Mannes: Er und sein Vater lieben das Kind abgöttisch. Musste die Frau sterben, weil sie ihr Kind nicht hergeben wollte? Rechte: Sat.1

