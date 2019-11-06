Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die schamlose Friseurin

SAT.1Staffel 2Folge 109vom 06.11.2019
Folge 109: Die schamlose Friseurin

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als eine Friseurin erstochen wird, lenkt ein ominöser Detektiv den Verdacht auf eine Stammkundin des Salons. Er behauptet, in ihrem Auftrag die Tote observiert zu haben. Eindeutiges Videomaterial zeigt, dass der Ehemann der Stammkundin eine Affäre mit der Toten hatte. Doch die gehörnte Frau schwört, weder davon gewusst zu haben, noch den Ermittler zu kennen. Als der Detektiv auch Opfer eines Anschlags wird, überschlagen sich die Ereignisse... Rechte: Sat.1

