Die schamlose FriseurinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Die schamlose Friseurin
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als eine Friseurin erstochen wird, lenkt ein ominöser Detektiv den Verdacht auf eine Stammkundin des Salons. Er behauptet, in ihrem Auftrag die Tote observiert zu haben. Eindeutiges Videomaterial zeigt, dass der Ehemann der Stammkundin eine Affäre mit der Toten hatte. Doch die gehörnte Frau schwört, weder davon gewusst zu haben, noch den Ermittler zu kennen. Als der Detektiv auch Opfer eines Anschlags wird, überschlagen sich die Ereignisse... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1