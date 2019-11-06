K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Dr. Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Alexandra Rietz und Gerichtsmediziner Alsleben ziehen eine bewusstlose Frau aus ihrem mit Autoabgasen vernebelten Wagen. Sofort beginnen sie mit der Wiederbelebung, aber die Frau stirbt. Auf den ersten Blick scheint sie Selbstmord begangen zu haben, aber die Obduktion lässt die Kommissare zweifeln: Das Opfer wurde über lange Zeit hinweg brutal misshandelt. Kollegen lenken den Verdacht auf den "Noch-Ehemann" der Toten: Der Obdachlose hat sie immer wieder verprügelt. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1