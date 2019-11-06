Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 110vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Alexandra Rietz und Gerichtsmediziner Alsleben ziehen eine bewusstlose Frau aus ihrem mit Autoabgasen vernebelten Wagen. Sofort beginnen sie mit der Wiederbelebung, aber die Frau stirbt. Auf den ersten Blick scheint sie Selbstmord begangen zu haben, aber die Obduktion lässt die Kommissare zweifeln: Das Opfer wurde über lange Zeit hinweg brutal misshandelt. Kollegen lenken den Verdacht auf den "Noch-Ehemann" der Toten: Der Obdachlose hat sie immer wieder verprügelt. Rechte: Sat.1

