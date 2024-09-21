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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Frauenhelden

SAT.1Staffel 2Folge 114vom 21.09.2024
Tod eines Frauenhelden

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 114: Tod eines Frauenhelden

23 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Eine junge Frau wird während einer Busreise sexuell belästigt - als der Bus sein Ziel erreicht, ist der Peiniger tot, er starb an einer Überdosis eines Medikaments. Die Missbrauchte war im Besitz des tödlichen Mittels, beteuert aber ihre Unschuld und verweist auf den Freund des Toten, der sich während der Busreise mit dem Opfer heftig gestritten hat. Die Kommissare finden heraus, dass der Freund eine Affäre mit der Witwe hatte ...

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