K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Mutter in Todesangst
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein weißer Ehemann ist außer sich: Seine Frau bringt ein schwarzes Kind zur Welt. Er meint, dass sie mit ihrem schwarzen Ex-Liebhaber fremdgegangen ist. Sein Hass auf die Frau wird so groß, dass der betrogene Ehemann sie beschimpft und bedroht. Die Kommissare werden zu dem Familiendrama gerufen und versuchen zu schlichten. Kurz darauf verschwindet die junge Mutter, und ihr angeblicher Liebhaber wird tot aufgefunden... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1