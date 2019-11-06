Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der gekaufte Bräutigam

SAT.1Staffel 2Folge 116vom 06.11.2019
Der gekaufte Bräutigam

Der gekaufte BräutigamJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 116: Der gekaufte Bräutigam

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein reicher Mann wird ausgeraubt und ermordet. Unter Verdacht gerät ein hoch verschuldeter Kneipenwirt - in seinem Lokal wurde das Opfer zuletzt lebend gesehen. Zudem verfügt der Wirt plötzlich über sehr viel Bargeld. Aber er bestreitet die Tat, angeblich hat er das Geld von seiner zukünftigen Schwiegermutter, damit er ihre gehbehinderte Tochter heiratet. Der Mann spielt falsch: Er hat eine Geliebte... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen