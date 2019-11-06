Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der skrupellose Schlachter

SAT.1Staffel 2Folge 23vom 06.11.2019
Der skrupellose Schlachter

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 23: Der skrupellose Schlachter

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Reporter einer Tageszeitung verschwindet spurlos - sein letzter Artikel sorgte für großes Aufsehen. Er beschuldigte einen benachbarten Metzger, Menschenfleisch zu verarbeiten und ruinierte damit sein Geschäft. Die Kommissare finden heraus, dass schon seit Monaten ein erbitterter Nachbarschaftskrieg zwischen der Familie des Journalisten und dem Schlachter herrscht. Der Metzger will jedoch mit dem Verschwinden des Reporters nichts zu tun haben ... Rechte: Sat.1

