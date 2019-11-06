Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Frauenquälers

SAT.1Staffel 2Folge 25vom 06.11.2019
Tod eines Frauenquälers

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Tod eines Frauenquälers

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine junge Frau wird während einer Busreise sexuell belästigt - als der Bus sein Ziel erreicht, ist der Peiniger tot: Er starb an einer Überdosis eines Medikaments. Die Missbrauchte war im Besitz des tödlichen Medikaments, beteuert aber ihre Unschuld und verweist auf den Freund des Toten, der sich während der Reise mit dem Opfer heftig gestritten hat... Rechte: Sat.1

