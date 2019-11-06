Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Ehebett

SAT.1Staffel 2Folge 28vom 06.11.2019
Tod im Ehebett

Folge 28: Tod im Ehebett

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Callboy liegt tot in der Wohnung eines Ehepaares - beide behaupten, nicht zu wissen, wer der Tote ist und wie er in ihr Schlafzimmer kommt. Sichergestellte Spuren in der Tatwohnung sprechen jedoch gegen diese Aussage: Die Tatwaffe ist übersät mit Fingerabdrücken des Paares, und ein benutztes Kondom mit dem Sperma des Ehemannes schwimmt in der Toilette. Warum leugnet das Ehepaar, den Toten zu kennen, wenn es doch laut Spurensicherung offensichtlich in den Mord verwickelt ist? Rechte: Sat.1

