SAT.1Staffel 2Folge 32vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Jäger liegt tot im Wald - der Müsliriegel, den er kurz zuvor von seinem Jagdkollegen erhalten hatte, war vergiftet. Die Kommissare erfahren, dass jeder dem Mann den Mord an seinem Freund zutraut. Doch die zunächst so eindeutigen Beweise führen die Kommissare auf eine neue Spur: Der Verdächtige ist als extrem gewalttätig bekannt. Er verprügelt regelmäßig seine Frau und macht seiner Tochter das Leben zur Hölle. Die Kommissare haben einen schrecklichen Verdacht ... Rechte: Sat.1

