K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Killer-Kommissar

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 06.11.2019
Der Killer-Kommissar

Folge 35: Der Killer-Kommissar

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Den Kommissaren ist ein Killer ins Netz gegangen - sein Ziel war es, einen reichen Unternehmer zu töten. Weil er seinen Auftraggeber nicht nennen will, sehen die Ermittler nur einen Weg: Sie täuschen den Tod des Unternehmers vor und versuchen, den Drahtzieher bei der Geldübergabe zu schnappen. Zu den Hauptverdächtigen zählt der größte Konkurrent des Unternehmers, der seit geraumer Zeit die Firma übernehmen will. Aber auch sein Bruder und die Unternehmergattin hätten ein Motiv ... Rechte: Sat.1

