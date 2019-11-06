K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Der Killer-Kommissar
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Den Kommissaren ist ein Killer ins Netz gegangen - sein Ziel war es, einen reichen Unternehmer zu töten. Weil er seinen Auftraggeber nicht nennen will, sehen die Ermittler nur einen Weg: Sie täuschen den Tod des Unternehmers vor und versuchen, den Drahtzieher bei der Geldübergabe zu schnappen. Zu den Hauptverdächtigen zählt der größte Konkurrent des Unternehmers, der seit geraumer Zeit die Firma übernehmen will. Aber auch sein Bruder und die Unternehmergattin hätten ein Motiv ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1