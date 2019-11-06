K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Todesfalle Liebesnest
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als ihre Schwester in Verdacht gerät, ihren Schwager ermordet zu haben, verzweifelt die Witwe. Angeblich hatte die Schwester eine Affäre mit ihrem Schwager. Ihr Mann ist ebenfalls verdächtig. Sein Motiv: Eifersucht - aber er hat zur Tatzeit ein Alibi. Die Kommissare ermitteln in einem Sumpf aus Lügen und Intrigen der Familienangehörigen. Doch dann hat Naseband eine zündende Idee... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1