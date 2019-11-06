Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Liebesnest

SAT.1Staffel 2Folge 36vom 06.11.2019
Todesfalle Liebesnest

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Todesfalle Liebesnest

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ihre Schwester in Verdacht gerät, ihren Schwager ermordet zu haben, verzweifelt die Witwe. Angeblich hatte die Schwester eine Affäre mit ihrem Schwager. Ihr Mann ist ebenfalls verdächtig. Sein Motiv: Eifersucht - aber er hat zur Tatzeit ein Alibi. Die Kommissare ermitteln in einem Sumpf aus Lügen und Intrigen der Familienangehörigen. Doch dann hat Naseband eine zündende Idee... Rechte: Sat.1

