K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 37: Die betrogene Braut
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als eine Braut erschossen wird, führt eine Spur zu ihrem ehemaligen Angestellten - der Familienvater hat sie sexuell belästigt und bedroht. Dann stoßen die Kommissare auf eine unmoralische Familienintrige: Die Mutter der Toten gerät in Verdacht, eine Affäre mit dem Verlobten ihrer Tochter zu haben. Es scheint, dass sie aus Eifersucht ihre Tochter getötet hat. Als aber auch auf sie ein Mordanschlag verübt wird, stehen die Kommissare vor einem Rätsel... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1