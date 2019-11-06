K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 40: Mord im Schrebergarten
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hinter einer Schreberlaube wird eine weibliche Leiche gefunden: Die Tote wurde vergewaltigt und erschlagen. Auf einem Erpresservideo ist der Laubenbesitzer mit der Toten beim Sex zu sehen. Auch der gehörnte Freund des Opfers gerät unter Verdacht: Aus einem seiner Automaten stammt das Vergewaltigungskondom. Als ein Parzellennachbar erschlagen wird, findet man bei ihm einen Erpresserbrief und Geld von der ersten Erpressung gefunden... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1