K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 43: Mord im Sex-Taxi
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Auf einem abgelegenen Parkplatz wird die übel zugerichtete Leiche eines Taxifahrers gefunden - das Opfer hatte die Schicht seines Kollegen übernommen. Die Kommissare ermitteln, dass der Kollege des Opfers das Taxi nicht nur als fahrendes Bordell benutzte, er erpresste auch die Freier, die sich während der Fahrt mit einer Prostituierten auf der Rückbank vergnügten. Eines der Erpressungsopfer gerät unter Verdacht ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1