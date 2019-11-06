K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 44: Im Koma vergewaltigt
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Pfleger liegt erschlagen neben einer Koma-Patientin. Seine Kollegen und seine Frau beschreiben ihn als harmoniesüchtigen Menschen. Wer hätte also ein Motiv, ihn zu ermorden? Dann finden die Kommissare heraus, dass die Beziehung des Opfers zu seinen Kollegen alles andere als harmonisch war: Vom Pflegerhelfer wird er bedroht, mit der Stationsschwester liegt er im Clinch, er hat eine Affäre mit der Lernschwester in der Wäschekammer... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1