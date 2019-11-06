Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Familienkrieg

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 06.11.2019
Tödlicher Familienkrieg

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 49: Tödlicher Familienkrieg

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau liegt vergiftet in ihrem Schuhgeschäft, die Registrierkasse ist geplündert. Familie und Bekannte sind erschüttert, aber die Trauer erweist sich als reine Heuchelei: Der Ehemann hat eine Affäre und wollte für seine Geliebte frei sein. Und der Sohn hasst seine Mutter, weil sie ihn wegen Drogenbesitzes bei der Polizei angezeigt und ihm jegliche finanzielle Unterstützung gestrichen hat... Rechte: Sat.1

