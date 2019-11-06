Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Wohnungssuche

SAT.1Staffel 2Folge 50vom 06.11.2019
Tödliche Wohnungssuche

Tödliche WohnungssucheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Tödliche Wohnungssuche

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau wird erschlagen in einem Rohbau gefunden - sie galt als geldgeiler Sexvamp. Ihre Schwester glaubt, dass der Ehemann hinter der Tat steckt, weil er ihr Reichtum vorgegaukelt und so ihre Liebe erschlichen hat. Durch eine Affäre mit dem Makler versuchte die Ehefrau, ihre Traumimmobilie zu retten. Ein Sexvideo beweist, dass er für Liebesspiele billige Immobilien verspricht. Außerdem hatte er kurz vor der Tat eine Verabredung mit dem Opfer ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen