K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 56: Todesfalle Zoo
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Zoodirektor wird tot im Elefantenhaus gefunden. Offensichtlich wurde er von den Elefanten zu Tode getrampelt. Doch wer hat die friedlichen Tiere aufgehetzt? Die Spur führt zur Tochter des Direktors: Sie hatte im Elefantenhaus Sex mit einem Angestellten des Zoos. Der Vater hatte die beiden offenbar beim Liebesspiel erwischt. Musste er sterben, weil er der Liebe seiner Tochter zu dem Tierpfleger im Weg stand? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1