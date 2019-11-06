Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Zoo

SAT.1Staffel 2Folge 56vom 06.11.2019
Todesfalle Zoo

Todesfalle ZooJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 56: Todesfalle Zoo

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Zoodirektor wird tot im Elefantenhaus gefunden. Offensichtlich wurde er von den Elefanten zu Tode getrampelt. Doch wer hat die friedlichen Tiere aufgehetzt? Die Spur führt zur Tochter des Direktors: Sie hatte im Elefantenhaus Sex mit einem Angestellten des Zoos. Der Vater hatte die beiden offenbar beim Liebesspiel erwischt. Musste er sterben, weil er der Liebe seiner Tochter zu dem Tierpfleger im Weg stand? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen