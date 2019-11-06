Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Tyrannin

SAT.1Staffel 2Folge 57vom 06.11.2019
Tod einer Tyrannin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 57: Tod einer Tyrannin

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau wird in ihrer Villa niedergestochen. Ihre Tochter ist die einzige Augenzeugin, doch sie steht unter Schock und kann sich an nichts erinnern. Dann kommen die Kommissare hinter das dunkle Geheimnis der Toten: Sie hatte ihrer minderjährigen Tochter vor 16 Jahren das Kind weggenommen und ließ sie im Glauben, das Kind sei gestorben. Kurz vor dem Tod ihrer Mutter hat die Tochter erfahren, dass ihr Kind noch am Leben ist... Rechte: Sat.1

