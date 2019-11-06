K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Tödliche Sexgier
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Stripper wird in einem Nachtclub erstochen. Ein heimlich gefilmtes Video beweist: Er verführte etliche Nachtclubbesucherinnen in seiner Garderobe. Auch die Verlobte seines Chefs gehörte zu seinen zahllosen Affären. Die Liebschaft flog auf, weil die Frau schwanger wurde und ihrem Verlobten das Baby unterschieben wollte. Sie wusste nicht, dass er zeugungsunfähig war. Hat der Betrogene den Stripper aus Eifersucht getötet? Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1