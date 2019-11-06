Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Sexgier

SAT.1Staffel 2Folge 58vom 06.11.2019
Tödliche Sexgier

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Tödliche Sexgier

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Stripper wird in einem Nachtclub erstochen. Ein heimlich gefilmtes Video beweist: Er verführte etliche Nachtclubbesucherinnen in seiner Garderobe. Auch die Verlobte seines Chefs gehörte zu seinen zahllosen Affären. Die Liebschaft flog auf, weil die Frau schwanger wurde und ihrem Verlobten das Baby unterschieben wollte. Sie wusste nicht, dass er zeugungsunfähig war. Hat der Betrogene den Stripper aus Eifersucht getötet? Rechte: Sat.1

SAT.1
