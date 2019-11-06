K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Tödlicher Kinderwunsch
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird ermordet. Sie war unfruchtbar, wollte aber unbedingt ein Baby. Die Schwester der Toten ist davon überzeugt, dass der Ehemann hinter dem Mord steckt - er wollte unter allen Umständen einen Stammhalter und hat seine Frau massiv unter Druck gesetzt. Dann kommen weitere Ungereimtheiten an den Tag: Der Ehemann der Toten hält eine schwangere Frau gefangen. Wurde den beiden Frauen sein zwanghafter Kinderwunsch zum Verhängnis? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1