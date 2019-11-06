K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Todesfalle Juwelenraub
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein verarmter Adliger hat die besten Diebe der Welt angeheuert, um mit ihnen den Coup des Jahres zu planen: Juwelen im Wert von fünf Millionen Euro sind das Ziel der Bande. Kommissar Naseband kann sich undercover als Safespezialist bei den Dieben einschleusen. Der Chef der Bande lässt nicht nur seine Komplizen immer wieder im Dunkeln über den nächsten Schritt, sondern schafft es auch, mit falschen Fährten die Polizei ständig in die Irre zu führen. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1