Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Todesfalle Juwelenraub

SAT.1Staffel 2Folge 61vom 06.11.2019
Todesfalle Juwelenraub

Todesfalle JuwelenraubJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 61: Todesfalle Juwelenraub

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein verarmter Adliger hat die besten Diebe der Welt angeheuert, um mit ihnen den Coup des Jahres zu planen: Juwelen im Wert von fünf Millionen Euro sind das Ziel der Bande. Kommissar Naseband kann sich undercover als Safespezialist bei den Dieben einschleusen. Der Chef der Bande lässt nicht nur seine Komplizen immer wieder im Dunkeln über den nächsten Schritt, sondern schafft es auch, mit falschen Fährten die Polizei ständig in die Irre zu führen. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen