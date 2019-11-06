Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Tod kam zwei mal

SAT.1Staffel 2Folge 62vom 06.11.2019
Der Tod kam zwei mal

Der Tod kam zwei malJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 62: Der Tod kam zwei mal

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einem Waldstück wird ein unbekannter Mann tot aufgefunden. Auf der Suche nach seiner Identität entdecken die Kommissare Unglaubliches: Der Tote ist ein Obdachloser, der schon beerdigt worden ist. Doch wer liegt dann im Sarg? Die Ermittler nehmen das beauftragte Bestattungsinstitut unter die Lupe und lassen den Sarg öffnen - sie finden eine erstochene Leiche, der Bruder des Bestattungsunternehmers... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen