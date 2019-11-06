K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 62: Der Tod kam zwei mal
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In einem Waldstück wird ein unbekannter Mann tot aufgefunden. Auf der Suche nach seiner Identität entdecken die Kommissare Unglaubliches: Der Tote ist ein Obdachloser, der schon beerdigt worden ist. Doch wer liegt dann im Sarg? Die Ermittler nehmen das beauftragte Bestattungsinstitut unter die Lupe und lassen den Sarg öffnen - sie finden eine erstochene Leiche, der Bruder des Bestattungsunternehmers... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1