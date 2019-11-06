Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord in der Studenten-WG

SAT.1Staffel 2Folge 67vom 06.11.2019
Folge 67: Mord in der Studenten-WG

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als eine Studentin mit einer Schaufel erschlagen wird, geraten ihre vier Mitbewohner unter Verdacht: ein drogensüchtiger Philosophiestudent, den sie bei der Polizei anzeigen wollte, eine Kunststudentin, die eifersüchtig auf die schöne Tote war, ein Jurastudent, für den sie nur ein Sexobjekt war, und ein Informatikstudent, den sie mehrmals zurückgewiesen hat. Dann tauchen in der Wohngemeinschaft Spannervideos auf - einer der Mitbewohner hat die Tote heimlich gefilmt... Rechte: Sat.1

