Mord in der Studenten-WGJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Mord in der Studenten-WG
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als eine Studentin mit einer Schaufel erschlagen wird, geraten ihre vier Mitbewohner unter Verdacht: ein drogensüchtiger Philosophiestudent, den sie bei der Polizei anzeigen wollte, eine Kunststudentin, die eifersüchtig auf die schöne Tote war, ein Jurastudent, für den sie nur ein Sexobjekt war, und ein Informatikstudent, den sie mehrmals zurückgewiesen hat. Dann tauchen in der Wohngemeinschaft Spannervideos auf - einer der Mitbewohner hat die Tote heimlich gefilmt... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1