Tödliche Untreue

SAT.1Staffel 2Folge 69vom 06.11.2019
Folge 69: Tödliche Untreue

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine verheiratete Frau kommt bei einem Brand ums Leben. Die erste Spur am Tatort: vier benutzte Kondome - nicht vom Ehemann: Die Tote pflegte den Umgang mit Callboys. Der eifersüchtige Ehemann gerät unter Verdacht, weil sich seine reiche Frau scheiden lassen wollte. Er sollte bei der Trennung leer ausgehen... Rechte: Sat.1

SAT.1
