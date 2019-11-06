Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Sexfalle

SAT.1Staffel 2Folge 70vom 06.11.2019
Mörderische Sexfalle

Mörderische SexfalleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 70: Mörderische Sexfalle

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Verkäuferin eines Modehauses behauptet, dass ihr Chef sie vergewaltigt hat. Ihr Vorgesetzter ist zwar als sexgieriger Macho bekannt, bestreitet aber die Tat. Am nächsten Tag wird die Frau in ihrer Wohnung ermordet - alle Beweise sprechen gegen ihren Chef. Nur ein kleiner Hemdknopf passt nicht in die Reihe der Indizien und offenbart den Kommissaren ein Familiengeheimnis... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen