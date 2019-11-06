Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verlorene Sohn

SAT.1Staffel 2Folge 71vom 06.11.2019
Der verlorene Sohn

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 71: Der verlorene Sohn

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als der Besitzer eines Sägewerks erschossen wird, deutet anfangs alles auf einen Raubmord hin. Doch die Schwiegertochter des Opfers belastet seinen jüngsten Sohn - er verprasst sein Vermögen für leichte Mädchen und Alkohol und ist ständig in Geldnot. Die Schwiegertochter hat ein Geheimnis: Sie ist vor Jahren fremdgegangen, ihr Sohn ist das Ergebnis dieses Fehltritts... Rechte: Sat.1

