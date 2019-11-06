K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Der verlorene Sohn
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als der Besitzer eines Sägewerks erschossen wird, deutet anfangs alles auf einen Raubmord hin. Doch die Schwiegertochter des Opfers belastet seinen jüngsten Sohn - er verprasst sein Vermögen für leichte Mädchen und Alkohol und ist ständig in Geldnot. Die Schwiegertochter hat ein Geheimnis: Sie ist vor Jahren fremdgegangen, ihr Sohn ist das Ergebnis dieses Fehltritts... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1