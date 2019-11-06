K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Tod auf der Skipiste
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau lehnt erdrosselt im Skilift - kurz vor ihrem Tod hatte sie Sex. Drei Männer haben ein Motiv, sie zu töten: ihr Ehemann, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der extrem eifersüchtig ist, ein Skilehrer, mit dem sie eine Affäre hatte, und ihr Ex-Freund, ein herber Naturbursche, der sie wieder zurück haben wollte ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1