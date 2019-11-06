Die vermisste SchwesterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Die vermisste Schwester
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Den Kommissaren läuft eine blutüberströmte Frau vors Auto: Sie ist verwirrt und kann sich an nichts erinnern. Schnell stellt sich heraus, dass das Amnesieopfer in einen Mord verwickelt ist. Das Blut an ihrer Kleidung stammt von einem bekannten Passfälscher. Als sie ihr altes Tagebuch wiederfindet, kehrt ihre Erinnerung zurück: Angeblich sollte sie sterben und nicht der Passfälscher! Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1