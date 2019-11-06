Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die vermisste Schwester

SAT.1Staffel 2Folge 77vom 06.11.2019
Die vermisste Schwester

Die vermisste SchwesterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 77: Die vermisste Schwester

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Den Kommissaren läuft eine blutüberströmte Frau vors Auto: Sie ist verwirrt und kann sich an nichts erinnern. Schnell stellt sich heraus, dass das Amnesieopfer in einen Mord verwickelt ist. Das Blut an ihrer Kleidung stammt von einem bekannten Passfälscher. Als sie ihr altes Tagebuch wiederfindet, kehrt ihre Erinnerung zurück: Angeblich sollte sie sterben und nicht der Passfälscher! Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen