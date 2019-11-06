K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 79: Rache aus dem Jenseits
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau wird seit ein paar Wochen von einem Unbekannten terrorisiert: Perverse Anrufe und obszöne Briefe machen ihr das Leben zur Hölle, schließlich wird sie sogar Opfer eines Überfalls. Die Kommissare nehmen zwar einen Nachbarn fest, der Spannerfotos von der Frau gemacht hat, aber er hat ein Alibi für die Tatzeit. Dann wird die junge Frau in ihrer eigenen Wohnung erstochen.. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1