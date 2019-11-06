K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Giftiger Hass
Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau liegt tot in ihrer Firma, sie wurde mit einem exotischen Pfeilgift ermordet. Ihr Lebensgefährte lenkt den Verdacht auf seine Ex-Frau: Sie macht ihm mit ihrer Eifersucht das Leben auch nach der Scheidung zur Hölle. Aber er bringt die Kommissare auf eine weitere Spur: Die Kommissare enttarnen ihn als Trickbetrüger, der Witwen abzockt. Alles deutet darauf hin, dass er diese Betrügereien zusammen mit seiner ermordeten Freundin durchführte. Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1