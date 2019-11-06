K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Mädchenfalle Disco
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als ein Junge erstochen vor seinem Elternhaus gefunden wird, vermutet die Schwester des Opfers, dass der beste Freund der Täter ist: Er hatte kurz vor der Tat einen heftigen Streit mit dem Opfer und auf der Tatwaffe werden seine Fingerabdrücke gefunden. Trotzdem streitet er die Tat ab und behauptet, dass der Freund der Schwester der Schuldige ist - er soll Mädchen und auch seine Freundin zur Prostitution zwingen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1