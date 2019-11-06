Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mädchenfalle Disco

SAT.1Staffel 2Folge 81vom 06.11.2019
Mädchenfalle Disco

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 81: Mädchenfalle Disco

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als ein Junge erstochen vor seinem Elternhaus gefunden wird, vermutet die Schwester des Opfers, dass der beste Freund der Täter ist: Er hatte kurz vor der Tat einen heftigen Streit mit dem Opfer und auf der Tatwaffe werden seine Fingerabdrücke gefunden. Trotzdem streitet er die Tat ab und behauptet, dass der Freund der Schwester der Schuldige ist - er soll Mädchen und auch seine Freundin zur Prostitution zwingen ... Rechte: Sat.1

