Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die türkische Braut

SAT.1Staffel 2Folge 82vom 06.11.2019
Die türkische Braut

Die türkische BrautJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 82: Die türkische Braut

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Ein Mann wird zusammengeschlagen - er ist ein verwahrloster Alkoholiker mit Schulden, trotzdem steht er kurz vor seiner Vermählung mit einer schönen, jungen Türkin. Der Verdacht fällt auf den Bruder der Braut, der gegen die Hochzeit ist, aber er hat ein Alibi. Hat sich die Familie des Mädchens verbündet, um den Bräutigam loszuwerden? Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen