K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Die türkische Braut
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mann wird zusammengeschlagen - er ist ein verwahrloster Alkoholiker mit Schulden, trotzdem steht er kurz vor seiner Vermählung mit einer schönen, jungen Türkin. Der Verdacht fällt auf den Bruder der Braut, der gegen die Hochzeit ist, aber er hat ein Alibi. Hat sich die Familie des Mädchens verbündet, um den Bräutigam loszuwerden? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1