K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Verräterin aus Liebe
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Wissenschaftler, der an einem geheimen Projekt arbeitet, wird ausspioniert und Zielscheibe eines Attentats. Die Kommissare wollen den Mann in Sicherheit bringen und geraten dabei selbst in Lebensgefahr: Der Killer versucht erneut, ihn zu töten - dabei kommt Michael Naseband in seine Schusslinie. Das Attentat geht tödlich aus - der Kommissar muss den Killer in Notwehr erschießen. Doch die Zielperson ist immer noch in Gefahr... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1