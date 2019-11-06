Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache eines Sexopfers

SAT.1Staffel 2Folge 85vom 06.11.2019
Rache eines Sexopfers

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 85: Rache eines Sexopfers

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Frau und ihr Geliebter werden erschossen - eine Spur im Tagebuch der Toten führt die Kommissare in ihre Vergangenheit. Während der Schulzeit erhielt das Opfer Morddrohungen einer Schulkameradin. Das Mädchen wurde damals vergewaltigt und gibt der Toten und zwei weiteren Freundinnen die Schuld. Die Ermittler können die Vergewaltigte ausfindig machen, und Kommissarin Rietz ermittelt undercover auf der Schießbahn der Verdächtigen. Rechte: Sat.1

