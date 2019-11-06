K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 86: Die falsche Geisel
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Kommissare werden zu einer spektakulären Geiselnahme im Kunstmuseum gerufen. Der Dieb hat eine Besucherin in seiner Gewalt und verlässt mit ihr und einem Gemälde das Museum. Kommissarin Rietz gelingt es, die Geisel zu retten und das Gemälde sicher zu stellen. Doch die Täter können entkommen, und Vukovic verschwindet. Die Kommissare erhalten einen Anruf der Täter: Das Bild gegen das Leben von Vukovic. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1