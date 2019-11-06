Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine junge Frau wird in einem Lagerraum über eine Woche eingesperrt, um nicht zu verdursten, trinkt sie ihren eigenen Urin - dennoch, sie stirbt. Als die Kommissare die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf ein grausames Familiendrama, in das die Frau verwickelt war. Mehrere Verdächtige hatten einen Grund, die Frau zu töten. Doch wessen Motiv ließ sie in die tödliche Falle tappen? Rechte: Sat.1

