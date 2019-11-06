K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 90: Das entführte Luder
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Mädchen wird entführt - nach der Geldübergabe kann sie sich befreien und erschießt dabei einen der Entführer. Der Tote arbeitete in einem Striplokal. Eine Stripperin kennt nicht nur den ermordeten Kidnapper: Sie behauptet, dass die Entführte mit dem Besitzer des Lokals befreundet ist. Haben das vermeintliche Opfer und der Lokalbesitzer die Entführung inszeniert, um schnell ans große Geld zu kommen? Rechte: Sat.1
