K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Raub aus dem Kinderbett
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein todkrankes Kind verschwindet aus dem Krankenhaus - am nächsten Tag sollte eigentlich die lebensrettende Operation durchgeführt werden. Unter Verdacht gerät eine geisteskranke Frau: Sie hat die Eltern des vermissten Kindes schon einmal in Angst und Schrecken versetzt, indem sie deren Tochter aus dem Kindergarten entführte. Vor Jahren verlor die Frau ihr eigenes Baby unter dramatischen Umständen und sieht nun in dem kranken Mädchen ihre eigenes Kind ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1