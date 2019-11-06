K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Tod eines Schulkindes
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Junge wird auf dem Schulweg überfahren - der Fahrer begeht Unfallflucht und lässt das Kind sterben. Ein Zeuge aus der Nachbarschaft kennt das Fluchtfahrzeug. Es gehört einer als Hexe verschrienen Frau. Auf der Beerdigung des Kindes erleben die Ermittler das Ausmaß des Hasses auf die angebliche Hexe, die ihre Unschuld beteuert ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1