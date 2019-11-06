K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: LEICHE ZUM GEBURTSTAG
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein erfolgreicher Geschäftsmann bricht vergiftet auf der Feier zu seinem 60. Geburtstag zusammen - verdächtig ist der engste Familienkreis. Kurz vor dem Mord hatte der Mann seinen einzigen Sohn enterbt. Der behauptet, dass er nicht am Tatort war - doch das ist gelogen. Aber auch die Ehefrau des Opfers hat ein Motiv: Die über 20 Jahre jüngere Blondine hatte es offensichtlich nur auf das Geld ihres Mannes abgesehen. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
