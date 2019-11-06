Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tod beim Beach-Volleyball

SAT.1 Staffel 3 Folge 37 vom 06.11.2019
23 Min. Folge vom 06.11.2019

Die beste Spielerin des Beachvolleyballclubs wird tot im Sand des Spielfeldes gefunden. Kurz vor ihrem Tod hatte die attraktive Blondine Sex - nicht mit ihrem Ehemann. Sie hatte mehrere Liebhaber, und alle hatten ein Mordmotiv: ihr Trainer, der unter Dopingverdacht steht und über dessen Dopinggeschäfte sie Bescheid wusste, der Rettungsschwimmer, der jede Frau flachlegt und bei ihr nicht mehr landen konnte, und der betrogene Ehemann, der sehr eifersüchtig war ... Rechte: Sat.1

