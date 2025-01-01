K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 425: Todesfalle Modelagentur
23 Min.Ab 12
Ein Model stirbt an einer Überdosis Heroin. Kurz vor ihrem Tod hatte sich die junge Frau in Brasilien einer Brustvergrößerung unterzogen. Diese OP ist für die Models Bedingung, um bei der Agentur unter Vertrag genommen zu werden. Alexandra Rietz ermittelt undercover in der Modelagentur ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1