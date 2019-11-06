Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache einer Mutter

SAT.1Staffel 3Folge 74vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als ein Mädchen tödlich auf der Kartbahn verunglückt, ist ihre Mutter verzweifelt auf der Suche nach dem Schuldigen. Und tatsächlich: Kurz darauf wird ein Angestellter der Kartbahn in eine Sauna gesperrt und stirbt an Herzversagen. Das Opfer hatte am Tatabend einen heftigen Streit mit der Mutter. Rechte: Sat.1

