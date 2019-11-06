Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 76 vom 06.11.2019
Ein Familienvater wird bei einem Raubüberfall niedergestochen und überlebt nur knapp. Die Kommissare vermuten einen privaten Racheakt hinter der Tat. Und tatsächlich hat der Mann ein Geheimnis: Er hat seiner Frau verschwiegen, dass er schon einmal verheiratet war und aus dieser Beziehung eine Tochter hat. Rechte: Sat.1

SAT.1
