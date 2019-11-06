K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Blutige Familienbande
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Familienvater wird bei einem Raubüberfall niedergestochen und überlebt nur knapp. Die Kommissare vermuten einen privaten Racheakt hinter der Tat. Und tatsächlich hat der Mann ein Geheimnis: Er hat seiner Frau verschwiegen, dass er schon einmal verheiratet war und aus dieser Beziehung eine Tochter hat. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1