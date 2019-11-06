Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Staatsanwalt in Gefahr

SAT.1Staffel 3Folge 78vom 06.11.2019
Staatsanwalt in Gefahr

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 78: Staatsanwalt in Gefahr

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Mann einer Angeklagten droht dem Staatsanwalt während einer Verhandlung mit bitterer Rache. Und tatsächlich: Kurz nach der Urteilsverkündung wird Sewarion Kirkitadse entführt - die Freundin des Staatsanwalts erhält ein Erpresserschreiben: Sollte die Verurteilte nicht bis zum nächsten Tag freigelassen werden, wird Sewarion Kirkitadse sterben ... Rechte: Sat.1

