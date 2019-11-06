K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Staatsanwalt in Gefahr
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Mann einer Angeklagten droht dem Staatsanwalt während einer Verhandlung mit bitterer Rache. Und tatsächlich: Kurz nach der Urteilsverkündung wird Sewarion Kirkitadse entführt - die Freundin des Staatsanwalts erhält ein Erpresserschreiben: Sollte die Verurteilte nicht bis zum nächsten Tag freigelassen werden, wird Sewarion Kirkitadse sterben ... Rechte: Sat.1
