K 11 - Kommissare im Einsatz

Spiel mit dem Tod

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 81vom 06.11.2019
Folge 81: Spiel mit dem Tod

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als eine Frau erschossen wird, finden die Kommissare neben der Leiche eine Tarotkarte, die den Tod symbolisiert. Alles deutet darauf hin, dass sie Opfer eines Serienkillers geworden ist. Was allerdings nicht in das Schema des Mörders passt: Die Frau wurde vor ihrem Tod vergewaltigt. Der Verlobte ihrer Schwester wurde vor Jahren wegen Vergewaltigung angeklagt. Rechte: Sat.1

