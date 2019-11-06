K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Spiel mit dem Tod
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als eine Frau erschossen wird, finden die Kommissare neben der Leiche eine Tarotkarte, die den Tod symbolisiert. Alles deutet darauf hin, dass sie Opfer eines Serienkillers geworden ist. Was allerdings nicht in das Schema des Mörders passt: Die Frau wurde vor ihrem Tod vergewaltigt. Der Verlobte ihrer Schwester wurde vor Jahren wegen Vergewaltigung angeklagt. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1