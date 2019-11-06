Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Models in der Sexfalle

SAT.1Staffel 3Folge 94vom 06.11.2019
Models in der Sexfalle

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 94: Models in der Sexfalle

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Als der Teilhaber einer Modelagentur ermordet wird, scheint es, als habe er eine Vorliebe für minderjährige Mädchen gehabt. Selbst von den Models in seiner Agentur konnte er wohl nicht die Finger lassen. Die Kommissare ermitteln, dass eines der Models angeblich ein Date mit ihm zur Tatzeit hatte - das Mädchen streitet alles ab ... Rechte: Sat.1

