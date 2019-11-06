K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Models in der Sexfalle
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Als der Teilhaber einer Modelagentur ermordet wird, scheint es, als habe er eine Vorliebe für minderjährige Mädchen gehabt. Selbst von den Models in seiner Agentur konnte er wohl nicht die Finger lassen. Die Kommissare ermitteln, dass eines der Models angeblich ein Date mit ihm zur Tatzeit hatte - das Mädchen streitet alles ab ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1