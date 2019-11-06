Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Special: Tod eines Polizisten

SAT.1Staffel 3Folge 98vom 06.11.2019
Special: Tod eines Polizisten

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 98: Special: Tod eines Polizisten

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Aus Notwehr erschießt eine Polizistin einen russischen Geschäftmann. Doch ihr Kollege belastet sie mit seiner Aussage. Als sie in umgehend vom Dienst suspendiert wird, wird in der Nacht darauf ihr Kollege tot aufgefunden... Rechte: Sat.1

